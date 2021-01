Roberto De Zerbi ha parlato del momento di Boga

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ai microfoni di Rai Sport ha parlato anche del momento complicato che sta attraversando Jeremie Boga.

«Penso sia una questione fisica perché se fosse per mancanza di voglia, lo ribalterei. Credo sia un momento nel quale un giocatore di talento, che passa il suo rendimento dall’ispirazione, non è ispirato. Deve tornare sulla Terra, nel calcio moderno i giudizi cambiano in pochissime partite».