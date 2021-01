Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, analizza la vittoria ottenuta contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del tecnico neroverde

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Genoa.

LA GARA – «E’ arrivata la vittoria, la reazione e anche la prestazione perché abbiamo giocato bene. Abbiamo trovato una squadra rintanata in difesa ma sono contento perché abbiamo voluto vincere a tutti i costi, senza sé e senza ma, come ci trovavamo sull’1-1 immeritatamente. C’è stato spirito, cattiveria, ignoranza calcistica, tutto quello che il Sassuolo deve avere».

CLASSIFICA – «Non pensavamo prima, non pensavamo dopo Bergamo, non pensiamo troppo alla classifica. Pensiamo a stare lì se il campo dice che lo meritiamo e a parte le gare con Milan, Inter e Atalanta il campo ha detto che meritiamo di star lì, non diventiamo rossi se siamo lì».

MILAN JUVE – «Guarderò stasera la partita da appassionato di calcio e per cercare di studiare come faccio con le altre squadre. Il risultato lo guardiamo perché siamo diretti interessati in questo momento ma i valori torneranno fuori, noi dobbiamo pensare a giocare partita dopo partita».