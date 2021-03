Sassuolo, De Zerbi: «Vittoria meritata. Europa? Ci manca ancora qualcosa»

Roberto De Zerbi ha parlato al termine di Sassuolo-Verona

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-2 contro il Verona.

VITTORIA MERITATA – «Sembra come se non avessimo meritato di vincere, invece lo abbiamo meritato. Poi certe accortezze, come stare più bassi, le abbiamo fatte volutamente. Rispettiamo tantissimo il Verona e credevo che andare alti a pressarli scatenasse l’intensità loro. Per disinnescare l’intensità forse era meglio abbassarsi un po’ col rischio di perdere il possesso palla. Lo abbiamo perso ma era voluto come erano volute le giocate tra le due punte e il primo potevamo essere in vantaggio di più di un gol. Detto questo, il Verona resta una squadra che non mette solo noi in difficoltà ma tutti».

EUROPA – «Credo che già confermarsi ottavi, se riuscissimo a farlo, è un risultato strepitoso. Oggettivamente se non buca qualcuna delle sette davanti, facciamo fatica a stare al passo loro. Volevo che andassero avanti nelle Coppe quante più squadre possibili per trovarli stanchi e deconcentrati. Ci manca ancora qualcosa per ambire a quei posti. Se vogliamo provarci bisogna fare 2-3 vittorie di fila, a cominciare dal match col Torino».