Sassuolo, Dionisi: «Errori inaccettabili, dobbiamo lavorare sulla getsione»

Le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dopo il pareggio per 2-2 ottenuto contro il Cagliari

Per il Sassuolo, come anche per il Cagliari, il pareggio ottenuto oggi al Mapei Stadium cambia di poco la situazione in classifica ma può comunque rappresentare un piccolo passo in avanti vista anche la grande produzione offensiva. Ecco l’analisi del match effettuata ai microfoni di Dazn dal tecnico neroverde Alessio Dionisi.

GOL SUBITI – «Mi fanno arrabbiare i gol subiti. Abbiamo concesso azioni pericolose, servivano letture migliori in alcune situazioni. L’abbiamo riaperta, l’abbiamo giocata ma non si possono fare questi errori».

GESTIONE DEL VANTAGGIO – «Sono d’accordo. Oggi giocavamo con una squadra che sapevamo sarebbe venuta qua a fare quel tipo di partita. L’unico errore che non dovevamo fare l’abbiamo fatto. Sulla prestazione posso dire poco, abbiamo creato tanto. Dobbiamo lavorare sulla gestione del vantaggio».

LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24