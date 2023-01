Sassuolo, Dionisi: «Frattesi deve avere più volontà. Vialli? Non dimentichiamo che...»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro la Fiorentina: le dichiarazioni

Alessio Dionisi ha parlato a Dazn prima di Fiorentina-Sassuolo.

FRATTESI – «Deve mettere la stessa volontà dell’anno scorso. Sta facendo bene ma con alti e bassi, l’ultima partita lo dimostra. Oggi serve il suo 110%».

VIALLI – «Da ex calciatore era un esempio, un leader in campo e fuori. Credo che tutto il calcio pianga per lui, sarà una mancanza importante. Non dobbiamo dimenticare i messaggi positivi che ha mandato prima della sua scomparsa».