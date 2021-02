Sassuolo, Djuricic: «Europa? Dobbiamo crederci, mancano tanti punti»

Filip Djuricic, centrocampista del Sassuolo, non abbandona le speranze per la qualificazione in Europa League: le sue parole

Filip Djuricic suona la carica per il Sassuolo a pochi minuti dall’inizio del match contro il Crotone. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

EUROPA – «Non siamo in perfette condizioni, ma dobbiamo mostrare carattere e accorciare le distanze dalle squadre che ci precedono per credere ancora nell’Europa. Ci sono tanti punti in palio, se ci crediamo possiamo farcela. Dobbiamo provare a raggiungere l’impossibile per avere il reale».