Sassuolo, Djuricic: «Tutto risolto con De Zerbi, non siamo permalosi»

Filip Djuric chiarisce l’accaduto prima della Sampdoria e parla della sfida contro la Juventus. Ecco le sue parole sulla vicenda

Filip Djuricic, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport della sua esclusione contro l’Atalanta.

PRIMA DELLA SAMP – «Nel calcio ci sono diverse opinioni, sono cose che succedono. Il mister ha preso questa decisione e io ho accettato. I nostri problemi sono più piccoli della voglia di vincere che avevamo oggi. E’ tutto risolto. Anche in passato, in altri club, non sono stato convocato, ho accettato, vado avanti, non siamo permalosi, questo è importante».

JUVE – «E’ un grande piacere giocare contro la Juve, giocano in maniera aperta e per noi diventa una partita molto divertente. Siamo quarti, avremo la nostra occasione, ma dobbiamo essere umili e concentrati perché affrontiamo grandi giocatori».