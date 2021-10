Sassuolo Empoli, Dionisi: «Partita difficile, che piacere ritrovare gli azzurri»

L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato prima della partita contro l’Empoli

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l’Empoli.

PARTITA DIFFICILE – «Sarà una partita difficile perché è la terza in una settimana. Dobbiamo entrare convinti di quello che abbiamo fatto vedere fino ad ora. L’Empoli è una squadra ostica, ha vinto tre partite su quattro in trasferta».

RITORNO EMPOLI – «Mi fa molto piacere ritrovare l’Empoli e tanti ragazzi che ho allenato. Sento che la gente non la pensa come me, poi il tempo dirà come sono andate le cose. Questi sono ragazzi che meritano. Andreazzoli non devo descriverlo io».