Il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari ha rilasciato un’intervista prima del match contro l’Inter ai microfoni di InterTV

La Serie A è iniziata, ma ancora non sono scese in campo tutte le società. Tra Ieri e oggi sono andati in scena solo tre gare e il quadro della prima giornata si completerà tra e stasera e domani. A meno di un’ora dalla prima gara della stagione, il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari ha rilasciato un’intervista prima del match contro l’Inter. Ai microfoni della televisione nerazzurra, il giocatore, classe 1992, ha ammesso che il suo club si ritroverà subito di fronte una big del campionato, ma la sua squadra farà di tutto per partire al meglio dando continuità al precampionato. «Abbiamo lavorato tanto– prosegue Ferrari- sia a livello fisico che tattico, speriamo di metterlo in pratica in campo».

Infine il giocatore non ha voluto commentare i precedenti sfavorevoli all’Inter contro il Sassuolo affermando che la palla è rotonda e i neroverdi faranno del loro meglio per dare filo da torcere alla rosa di Luciano Spalletti.