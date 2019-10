Sassuolo Fiorentina, gol Castrovilli: la dedica va a Ribery – FOTO

Gaetano Castrovilli pareggia i conti al Mapei Stadium: il suo gol di testa vale l’1-1 tra Sassuolo e Fiorentina. Il cross vincente nasce dai piedi di Venuti.

Il giovane talento viola ha dedicato la rete a Ribery, espulso dopo lo scontro con il guardalinee nella gara contro la Lazio. Ennesima conferma dell’ottimo rapporto tra i giovani del club toscano e l’esperto attaccante francese.

Gaetano Castrovilli marque avec la Fiorentina sur la pelouse de Sassuolo et dédicace son but à @FranckRibery qui est en loge et apprécie le geste (et le but) ! pic.twitter.com/Ew9tk8xDHm

— Johann Crochet (@johanncrochet) October 30, 2019