Sassuolo, Grosso dopo la sconfitta col Genoa: «Delusi dal risultato, puniti nei dettagli! Espulsione Berardi? C’è stata confusione, lui mi ha detto di…»

Sassuolo, Fabio Grosso ha parlato così dopo la sconfitta col Genoa: ecco le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi

Il rettangolo verde dello stadio Luigi Ferraris ha emesso il suo verdetto in una sfida vibrante ed estremamente combattuta, valida per la 32ª giornata di Serie A. Il match tra Genoa e Sassuolo si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Le reti che hanno deciso il match portano le prestigiose firme di Malinovskyi ed Ekuban per la formazione ligure, capaci di vanificare il momentaneo acuto siglato da I. Kone per gli emiliani. A causa di questo scivolone esterno, la squadra neroverde resta bloccata a quota 42 punti in classifica, mantenendo la decima posizione. Un vero rammarico per gli ospiti, che mancano così una ghiotta occasione per accorciare le distanze sulla Lazio, a sua volta impegnata in un delicato incrocio contro una Fiorentina affamata di punti per blindare la propria salvezza.

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L’analisi di Fabio Grosso: buona prestazione punita dai dettagli

Subito dopo il triplice fischio del direttore di gara, l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha analizzato a caldo le dinamiche dell’incontro ai microfoni di DAZN durante il consueto post partita. Pur chiaramente amareggiato per l’esito del tabellino finale, il tecnico ha voluto sottolineare la bontà della prova offerta dai suoi ragazzi: “Ero contento per la partita, ottima, contro una squadra forte. Inizio di gara bello, ma siamo stati puniti per piccoli dettagli. Ci sta, prendiamo gli spunti positivi, che per me sono tanti, anche se siamo delusi dal risultato”.

La crescita di Kone e la reazione in inferiorità numerica

Spostando il focus della disamina sulle singole individualità, l’allenatore ha speso parole di grande elogio per l’autore del gol neroverde. Ha evidenziato i progressi del centrocampista, ma ha anche puntato il dito sugli aspetti mentali su cui il ragazzo deve ancora lavorare: “È bravo, ha fatto una bella partita, sta alzando la continuità all’interno della partita. È il suo tallone d’Achille, perché a volte si spegne. Quando eravamo in dieci ha creato i presupposti per pareggiare la partita”.

L’episodio discusso: l’espulsione di Berardi

A chiusura del suo intervento televisivo, la guida tecnica degli emiliani è tornata sull’episodio più controverso e caotico, ovvero il cartellino rosso sventolato all’indirizzo di Domenico Berardi. Il mister non ha nascosto le proprie enormi perplessità riguardo alla severità della decisione presa: “È stata un po’ di confusione, lui dice di non aver fatto niente. Alla fine, secondo me, ci sono state poche cose per espellere due giocatori“.