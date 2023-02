Sassuolo, le parole di Consigli: gli orrori del campo... e Berardi «Dovrebbe giocare anche la Champions»

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato al termine della partita contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport

«Manto erboso? Campo indegno per la Serie A. Non si può giocare a calcio. Penso che il pubblico non abbia gradito perchè siamo due squadra che di solito giocano bene. Berardi? Dovremmo vederlo in Champions il martedì o il mercoledì, menomale che ce l’abbiamo noi».