Sassuolo, Maxime Lopez: «De Zerbi mi fa pensare a Bielsa»

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha messo a segno il suo primo gol in Serie A contro il Napoli. Le sue parole

«Se un mese fa mi avessero detto che avrei segnato a Napoli non ci avrei mai creduto. Con De Zerbi c’è stata alchimia dalla prima chiamata. Abbiamo parlato un po’ in spagnolo e i suoi discorsi mi hanno subito colpito. Mi sono convinto in cinque minuti. Ho sentito la fiducia che non avevo più a Marsiglia, e ora voglio rendergliela in campo. De Zerbi mi fa pensare a Bielsa: pensa a ogni dettaglio. Tutto con lui deve essere preciso».