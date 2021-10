Sassuolo, Maxime Lopez: «Manca personalità. Ko che lascia l’amaro in bocca»

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato dopo la sconfitta nel finale dei neroverdi contro l’Empoli

Ai microfoni di DAZN, Maxime Lopez ha parlato dopo Sassuolo-Empoli.

DICHIARAZIONI – «Serve più personalità in questo tipo di partite. All’80’ eravamo in vantaggio, poi abbiamo perso. Dobbiamo lavorare di più su questo, siamo una squadra giovane ma il tempo è poco, passa velocemente. Sembrava una settimana perfetta, invece questo ko lascia l’amaro in bocca. Noi vogliamo vincere tutte le partite, ma in alcuni momenti dobbiamo essere più squadra».