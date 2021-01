Sassuolo, Maxime Lopez: «Mi ha fatto bene venire qui, mi ritrovato fiducia»

Maxime Lopez ha parlato della sua prima parte di stagione al Sassuolo

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo arrivato dal Marsiglia, in una intervista a Telefoot ha parlato di questa sua prima parte di stagione in neroverde.

FIDUCIA RITROVATA – «Mi sto trovando bene. Ho ritrovato fiducia e minuti, e ne avevo bisogno. Mi ha fatto bene venire qui, e mi sto trovando alla grande, anche se la situazione legata al Covid ha rovinato un po’ alcune cose: ho giocato in degli stadi mitici ma senza tifosi. È stata una cosa un po’ triste. Detto questo, la vita in Italia è bella, soprattutto nei ristoranti. E soprattutto, col calcio sta andando tutto bene: sono il più felice del mondo».

DE ZERBI – «Avevo sentito parlare di questa squadra e di Roberto De Zerbi, ma non conoscevo bene questo ambiente. Poi ho parlato con l’allenatore al telefono: in cinque minuti mi ha fatto venir voglia di venire qui. Non ha cercato di convincermi: mi ha solo parlato della sua filosofia di calcio. Come detto, in cinque minuti avevo già voglia di allenarmi con lui. Qui giochiamo un gran calcio. A volte prendiamo gol, ma ne facciamo tanti. Questa squadra è forte, ed è fatta da giocatori di grande qualità».