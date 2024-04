Sassuolo Milan, la scelta di Pioli su Leao: le ultime

Dopo la prestazione tutt’altro che scintillante contro la Roma in Europa League, ecco la scelta di Pioli su Leao

Il Milan dovrà rialzare la china dopo la sconfitta in Europa League in casa contro la Roma per 1-0. Il gol di Mancini ha complicato il cammino europeo dei rossoneri, che dovranno quantomeno vincere di misura per andare ai supplementari all’Olimpico.

Tra gli assenti ingiustificati c’è sicuramente Leao e a differenza di quanto si poteva prevedere, il portoghese dovrebbe essere schierato titolare da Pioli per riscattarsi e presentarsi a Roma con più fiduci.