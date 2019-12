Sassuolo Perugia, le parole di Oddo: «Ora guardiamo al campionato»

Il tecnico del Perugia Oddo non vuole cali di concentrazione dopo la vittoria col Sassuolo: «L’obiettivo è il campionato»

Il Perugia, nonostante la differenza di categoria, ha battuto il Sassuolo in Coppa Italia. Le parole di Oddo in conferenza stampa: «Siamo contenti per la vittoria odierna ma non dobbiamo esaltarci, il nostro primo obiettivo resta il campionato. Sicuramente prendiamo tutto quello che di positivo c’è stato, ma ora andiamo avanti e guardiamo alle prossime gare».

E sul giovane Nicolussi Caviglia della Juventus, in gol oggi: «È bravo sia a livello umano che calcistico. È un ragazzo di prospettiva e ce lo teniamo stretto».