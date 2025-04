Il Sassuolo dopo la promozione in Serie A si gode anche Berardi: «In passato ho commesso errori, ora sono maturato»

Il Sassuolo dopo la promozione in Serie A si gode anche Berardi. Le sue ultime dichiarazioni

Intervistato su Sky a seguito della promozione in Serie A del Sassuolo, Domenico Berardi ha commentato le voci di mercato che lo vedevano lontano da Reggio Emilia per la prossima stagione.

PAROLE – «Lo scorso anno non è stata una bella annata né per me né per la squadra. Mi sono fatto male e siamo retrocessi, e da lì è stata tutta in salita. Ci siamo messi a lavorare duro per riportare il Sassuolo dove merita. Ora siamo in Serie A, siamo tutti contenti, ma vogliamo concludere al meglio il campionato».

SASSUOLO – «Ho vissuto tanti anni qui, per me è una casa, una famiglia. Mi hanno trattato come un figlio. Dodici anni fa ero un ragazzino, ora sono cresciuto e sono diventato un uomo. Ho fatto degli errori in passato, ma sono maturato e devo tanto a questa società».