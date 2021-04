Sassuolo Roma, i convocati di De Zerbi: tanti Primavera aggregati

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la Roma

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la Roma. Out i lungodegenti Filippo Romagna e Mehdi Bourabia. Fuori gli infortunati Caputo, Berardi, Defrel, Kaan Ayhan positivo al Covid, e non convocati Muldur, Locatelli e Ferrari per precauzione. Ci sono i giovani della Primavera Matteo Saccani e Piccinini, i centrocampisti Ghion e Mercati e l’attaccante Karamoko.

PORTIERI

47 Andrea CONSIGLI

Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO

Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI

DIFENSORI

2 MARLON

MARLON 6 ROGERIO

ROGERIO 13 Federico PELUSO

Federico PELUSO 21 Vlad CHIRICHES

Vlad CHIRICHES 22 Jeremy TOLJAN

Jeremy TOLJAN 35 Stefano PICCININI

Stefano PICCININI 72 Matteo SACCANI

Matteo SACCANI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ

Maxime LOPEZ 10 Filip DJURICIC

Filip DJURICIC 14 Pedro OBIANG

Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE

Junior TRAORE 24 Federico ARTIOLI

ATTACCANTI