Al Mapei Stadium, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium, Sassuolo e Roma si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Sassuolo Roma 3-0 MOVIOLA

7′ Gol di Caputo – Djuricic serve in profondità Caputo che entra in area, si libera di Mancini e fredda Pau Lopez.

12′ Occasione Obiang – Il centrocampista riceve in area e calcia da posizione defilata, ma Pau Lopez risponde presente.

16′ Doppietta di Caputo – Due gol in 9 minuti per Ciccio Caputo: splendida azione neroverde orchestrata da Locatelli, assist di Toljan e tap-in del bomber ex Empoli.

26′ Tris di Djuricic – Invenzione di Berardi, dopo un recupero di Locatelli, palla per Djuricic che solo davanti a Pau Lopez non sbaglia! Che partenza del Sassuolo!

Migliore in campo: al termine del primo tempo Caputo PAGELLE

Sassuolo Roma 3-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 7′ e 16′ Caputo, 26′ Djuricic (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A disp: Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Muldur, Magnani, Piccinini, Bourabia, Magnanelli, Traore, Raspadori, Defrel. All. Roberto De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A disp: Mirante, Fuzato, Cetin, Fazio, Ibanez, Peres, Kolarov, Villar, Pastore, Perotti, Perez, Kalinic. All. Paulo Fonseca

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

AMMONITI: Cristante, Santon, Pellegrini (R); Obiang (S)