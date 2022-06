Sassuolo, senti Alvarez: «E’ il club ideale, punto a giocare tanto»

Augustin Alvarez, futuro attaccante del Sassuolo, esalta la formazione neroverde in attesa di sbarcare in Serie A: le sue parole

Augustin Alvarez si presenta al Sassuolo ai microfoni di ESPN Uruguay.

LE PAROLE – «Penso che non mi abituerò facilmente a vedermi con un’altra maglia diversa da quella del Peñarol. Viaggerò nelle prossime ore per l’Italia, sono in contatto con il club. Voglio imparare, voglio crescere, credo che ho ancora molto da fare e credo che il Sassuolo sia l’ideale per questo. Ovviamente voglio giocare tanto e collezionare tanti minuti in Serie A».