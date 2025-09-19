Sassuolo, si può sognare? Ecco una ripresa importante in casa neroverde - Calcio News 24

Sassuolo: dopo le difficoltà iniziali, la reazione in vista del prossimo impegno. La situazione attuale

Da qualche tempo l’aria nel quartier generale del Sassuolo al Mapei Football Center è diventata un po’ più tesa. Le due sconfitte consecutive hanno attenuato l’entusiasmo che aveva accompagnato il ritorno in Serie A dopo la promozione. La prima, prevista contro il Napoli, non aveva sorpreso troppo; la seconda, invece, contro la Cremonese, ha colpito più duramente.

Ritornare nella massima serie si sta dimostrando più complesso del previsto per il Sassuolo, una realtà con storia e aspirazioni importanti. Spesso, dopo una stagione dominata in Serie B, le attese sono elevate, e gli ostacoli sono numerosi. Il calendario iniziale non ha dato tregua: affrontare Napoli, Lazio e Inter nelle prime quattro partite significa confrontarsi subito con high-profile del campionato. È una partenza che mette a dura prova qualsiasi squadra che ambisca a restare competitiva.

La sconfitta a Cremona rischiava di lasciare un segno profondo nel morale neroverde: errori, timori e alcune disattenzioni hanno reso più amaro il risultato. Ma in casa Sassuolo non si è persa la fiducia. Il match successivo, proprio contro la Lazio, ha offerto una risposta preziosa. Pur non vincendo, il livello di prestazione – soprattutto nella fase di pressione, nella tenuta difensiva e nei ripiegamenti – ha mostrato segnali di carattere. È in quei momenti che si vede la maturità di un gruppo, e gli uomini di Grosso hanno saputo riaffermarsi, dimostrando di poter reggere il confronto anche contro avversarie più quotate.

La reazione contro la Lazio è servita non solo a limitare i danni in classifica, ma anche a ripristinare fiducia negli ambienti interni e nei tifosi. Nel Sassuolo si respira un ritrovato spirito combattivo: le difficoltà iniziali sembrano aver acceso una consapevolezza diversa, una voglia di non mollare che forse mancava nelle ultime settimane.

Ora la sfida è guardare avanti: la prossima partita potrebbe essere un punto di svolta, un segnale che il Sassuolo non solo vuole restare in Serie A, ma intende farlo con ambizione. Serve continuità, serve mettere insieme una serie di prestazioni convincenti. Il tecnico Grosso dovrà riprendere da quanto di buono visto contro la Lazio, limare gli errori e lavorare sulla solidità mentale della squadra nei momenti difficili.

Se il Sassuolo riuscirà a trovare equilibrio e fiducia, la stagione potrà prendere pieghe interessanti: nonostante i rivali quotati, la squadra ha le potenzialità per sorprendere e per conquistare punti che, finora, sembravano fuori portata. Il percorso è appena all’inizio, ma la reazione contro la Lazio ha indicato la strada giusta.