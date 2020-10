Sassuolo, V. Squinzi: «Siamo orgogliosi e non ci poniamo limiti»

Veronica Squinzi ha parlato del progetto in evoluzione del Sassuolo

Veronica Squinzi, vicepresidente del Sassuolo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del progetto neroverde che tanto bene sta facendo in Serie A.

PROGETTO – «Io e mio fratello siamo molto orgogliosi. È la dimostrazione che la determinazione e l’impegno costante portano grandi risultati. Abbiamo sempre il desiderio di raggiungere una meta e poi andare ancora più avanti: è la filosofia della nostra famiglia, del gruppo Mapei e naturalmente anche del Sassuolo calcio. Dietro a ogni cosa che facciamo c’è un obiettivo di crescita».

NESSUN LIMITE – «Vedere Berardi, Locatelli e Caputo in maglia azzurra è stato bellissimo. Non mi chieda un giocatore preferito, non c’è… Tutti sono speciali. Il nostro allenatore De Zerbi ha la capacità di creare un gioco che interpreta bene la nostra filosofia e consente ai ragazzi di mettersi in mostra. Non ci precludiamo nulla. Il futuro sportivo sta nelle mani e… nei piedi dei giocatori. Noi continueremo a investire sui giovani e sulle donne. Far crescere qui i futuri campioni del calcio italiano è un obiettivo importante. Abbiamo creato il progetto Generazione S, che coinvolge i ragazzi del settore giovanile, è molto innovativo, un elemento distintivo di una responsabilità sociale che promuove la crescita sportiva e personale. Abbiamo investito tanto nelle infrastrutture, il Mapei Stadium funziona bene e il Mapei Football Center è il nostro fiore all’occhiello».