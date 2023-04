Savicevic: «Il Milan ha dimostrato di poter battere il Napoli e ha tutto per farlo anche in Champions»

Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan, ha parlato dell’ormai imminente sfida di Champions tra rossoneri e Napoli

Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Boskov diceva che per il Milan era meglio di 1-0 che 5-0. Ora sarà dura per i rossoneri, era meglio restare più coperti. Chi si qualifica tra Milan e Napoli? Dico Milan perché sono rossonero. Ha dimostrato di poter battere il Napoli e ha tutto per farlo, ma in Champions dipenderà da tante cose. Fiducia derivante dal tifo? No, il Napoli è una grande squadra, ma non una grandissima, quindi è battibile dal Milan, spero…».