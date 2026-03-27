Scaloni svela: «Messi al Mondiale? Farò tutto il possibile per assicurarmi che ci sia. Credo che lui debba esserci ma…»

Scaloni: «Messi al Mondiale? Farò tutto il possibile per assicurarmi che ci sia. Credo che lui debba esserci ma…». Le sue parole

Il Mondiale si avvicina e per le Nazionali già qualificate è tempo di test importanti. Tra queste c’è anche l’Argentina di Lionel Scaloni, attesa da due amichevoli contro Mauritania e Zambia. Alla vigilia del primo impegno, il commissario tecnico ha fatto il punto sui possibili convocati per la rassegna iridata, soffermandosi sui giocatori in corsa per un posto e sulle valutazioni che accompagneranno le sue scelte nelle prossime settimane. Le parole su Messi:

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CONVOCATI MONDIALI – «In linea di massima, i giocatori sono questi, ma siamo aperti a considerare anche altri calciatori che si sono uniti a noi di recente e che potremmo aver seguito negli ultimi mesi. Tutto dipenderà da come arriveranno e dalle loro condizioni fisiche. È importante che siano in una buona forma fisicaAbbiamo già chiarito con i ragazzi nel nostro primo incontro di lunedi. Sono consapevoli di cosa c’è in gioco. Saremo eternamente grati a coloro che ci hanno aiutato a vincere, ma abbiamo un altro Mondiale da affrontare e abbiamo bisogno di giocatori che siano in forma e capaci, ed è quello che cercheremo quando decideremo la rosa definitiva».

MESSI – «Sapete già come la penso. Farò tutto il possibile per assicurarmi che ci sia. Credo che lui debba esserci, ma non sono io a decidere. Dipende da lui, dalla sua condizione fisica e dalla sua condizione mentale. Tutti vogliono vederlo in campo. Non abbiamo fretta e sappiamo che la sua decisione sarà il meglio per la squadra e per lui».