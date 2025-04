Scamacca: «Ciò che mi succede non mi tocca, mi sento forte e lo sarò ancora di più. Ecco quando rientrerò in campo. E ai miei compagni dell’Atalanta chiedo una cosa…»

Gianluca Scamacca, 26 anni, attaccante dell’Atalanta, sta lavorando per tornare al più presto in campo dopo l’ennesimo infortunio che ne ha bloccato la stagione per lungo tempo. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato come gli stanno andando le cose, a partire da una frase postata sul suo profilo Instagram.

«SONO SOPRAVVSSUTO PERCHÉ IL FUOCO DENTRO DI ME BRUCIA PIU’ DEL FUOCO ATTORNO A ME» – «L’ho trovata in Rete e mi piaceva. L’ho messa nel gennaio 2024, dovevo ancora decollare con l’Atalanta: più che fuoco c’erano chiacchiere, nelle difficoltà sei più attaccabile. Ma davvero quello che mi succede attorno non m tocca più di tanto, perché quello che ho dentro è più forte. Io non ho bisogno di stimoli esterni: mi bastano i miei. Però ne aggiunsi altri. E quello che sto passando mi aiuterà ancora di più, per quando rientrerò»

QUANDO SARA’ PRONTO – «Tempi di recupero per il secondo infortunio: quattro mesi e mezzo. Quando riprenderà la preparazione, a metà luglio, ne saranno passati più di cinque: hai voglia…»

NAZIONALE A SETTEMBRE – «Quello dipenderà da come starò, se farò bene con l’Atalanta: dunque devo pensare all’Atalanta, prima di ripensare alla Nazionale».

COSA DICE AI COMPAGNI – «Portatemi in Champions: tutti i giorni. Potessi spingerli io… Ma sono molto fiducioso, lo sono sempre stato: gli altri e bassi li hanno tutti, li abbiamo avuti anche l’anno scorso e i nostri si vedono di più perché siamo una squadra che va sempre a duemila. Stanno giocando una grande stagione nonostante gli infortuni, le tante partite e le difficoltà: sono convinto che mi accontenteranno».

RETEGUI – «É forte, l’Atalanta è un ambiente speciale e qui, chi più e chi meno, le punte hanno sempre segnato tanto».

LA CONVIVENZA IN ATTACCO – «Due centravanti in rosa non sono mai troppi, qualunque allenatore li vorrebbe. Per come gioca l’Atalanta i due attaccanti devono fare cose diverse e io non faccio quello che fa Lookman: forse sarà più facile in corsa. Dipenderà dalle partite. E da quello che si inventerà il mister»