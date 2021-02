Scamacca Genoa, prestito che costa: quanto deve pagare al Sassuolo

Gianluca Scamacca è stato il nome più chiacchierato nella sessione di mercato appena conclusa: quanto costa il suo prestito al Genoa

Gianluca Scamacca è stato uno dei nomi più chiacchierati nella sessione di calciomercato appena conclusa. L’attaccante del Genoa, di proprietà del Sassuolo, è stato accostato a Juve e Parma.

Come riporta La Repubblica, edizione di Genova, Scamacca è costato al Genoa per ora 640 mila euro: 40mila euro per ogni presenza da 45′ e 30mila euro per ogni gol (180 mila euro fino questo momento per tre reti).