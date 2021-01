Scamacca osservato da Paratici: il Genoa, la Juve e il Sassuolo di mezzo. Le ultime sul futuro dell’attaccante classe 1999

È Gianluca Scamacca l’osservato speciale di Fabio Paratici per Juve-Genoa. L’attaccante classe 1999 è uno dei profili valutati dalla Juventus per il ruolo di quarta punta.

Il Sassuolo – che è il proprietario del giocatore – non sembrerebbe per il momento intenzionato a lasciarlo andare a Torino, nemmeno con la formula del prestito. Nelle ultime ore si è però parlato di un possibile interesse dei neroverdi per Dragusin.

In tutto questo la Juve dovrà guardarsene anche sul campo: Scamacca ha segnato una doppietta in ognuna delle quattro partite di Coppa Italia disputate in carriera (otto gol in quattro presenze per lui, incluse appunto quattro nell’edizione in corso).