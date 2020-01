Scambio Spinazzola Politano, sfumato l’affare tra Roma e Inter con il terzino pronto a imbarcarsi per tornare nella Capitale

Rimane bloccato lo scambio tra Inter e Roma per Spinazzola e Politano. Le due società sono rimaste in contatto costante ma adesso, come fatto sapere da Sky Sport, c’è pessimismo sulla riuscita dell’affare.

L’affare è definitivamente saltato con Leonardo Spinazzola che è stato avvistato all’aeroporto di Linate pronto ad imbarcarsi su un volo che lo riporterà nella Capitale. Si attende quindi il rientro anche di Matteo Politano.