Scanavino: «Il Mondiale per Club è una competizione importante. Potrebbe arrivare quell’opportunità»

Scanavino alla FIFA: anche l’amministratore delegato della Juventus presenta il torneo della prossima estate

Ai canali ufficiali della FIFA, anche l’ad Maurizio Scanavino ha presentato il nuovo Mondiale per Club. Le parole dell’ad della Juve.

NUOVO MONDIALE PER CLUB – «Significa essere presenti ad una competizione con il gotha del calcio mondiale, è un’occasione unica per confrontarci con le squadre più forti al mondo. Ed è anche un’occasione unica per il nostro brand in un mercato come quello degli Stati Uniti, che sta crescendo molto e dove abbiamo una grande base».

OBIETTIVO – «Noi abbiamo l’obiettivo di competere alla vittoria, come a tutte le competizioni a cui partecipiamo. Sarebbe molto bello arrivare fino alla fine e portare il trofeo in bacheca».

STATI UNITI – «Un grande show, gli americani sono maestri nell’organizzare questo tipo di competizioni e di eventi sportivi. Mi aspetto l’evento oltre l’evento, oltre le partite: sarà sicuramente interessante».