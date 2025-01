Scaroni: «I tifosi devono sostenere il nostro Milan. Calciomercato? Agiremo così. Su Walker vi rivelo che...»

Milan Parma, Scaroni a DAZN ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che sarà il calciomercato dei rossoneri in questi giorni

PAROLE – «Walker l’ho visto giovedì: vuole vincere e ci aiuterà! Investimento in attacco? Il mercato di gennaio è sempre difficile, non sono sicuro che riusciremo a ottenere quel rafforzamento in avanti. Ho parlato da poco con Giorgio Furlani, noi siamo sempre attenti a creare un Milan forte. Tifosi? Vogliamo che stiano uniti alla squadra, auspico che tutti stiano dietro al club con forza, abbiamo bisogno del loro sostegno soprattutto a San Siro. Questo è il mio auspicio e sono sicuro i tifosi mi ascolteranno».