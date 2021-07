Shick e Darida, delusione Rep Ceca: «Loro bravi dietro, noi dato tutto»

Patrick Shick e Vladimir Darida hanno parlato subito dopo la sconfitta patita contro la Danimarca dalla Repubblica Ceca

Dopo l’eliminazione della loro Repubblica Ceca, riportata contro la Danimarca, hanno parlato ai media presenti allo stadio Patrick Schick e Vladimir Darida.

Shick: «Siamo delusi che il nostro Europeo sia finito. Abbiamo fatto anche oggi tutto il possibile per vincere ma nel finale non ne avevamo più. Aver segnato poteva darci una spinta in più ma il pareggio non è arrivato, nonostante l’aver inserito una punta in più».

Darida: «Loro si sono difesi bene, i gol che hanno segnato all’inizio della partita ha sicuramente dato loro un vantaggio notevole. Peccato, abbiamo giocato delle belle partite in questo Europeo e anche oggi abbiamo dato tutto. Non c’è motivo di vergognarsi».