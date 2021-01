Schone torna all’Ajax? Il centrocampista si allena con i lancieri – FOTO

Lasse Schone potrebbe tornare a casa. Il centrocampista danese ha risolto il suo contratto con il Genoa dopo un anno e mezzo pieno di difficoltà in cui non ha reso al massimo.

Schone oggi si allena con l’Ajax, come testimoniato dal club olandese sui propri profili social. Allenamento per mantenersi in forma in vista della prossima avventura o è tutto già fatto per il ritorno all’Ajax? Su di lui anche l’interesse del Cagliari.

Schöne will train at our facilities to keep himself in shape during the coming period of time. pic.twitter.com/45A0l1Gqup

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2021