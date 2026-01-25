Scontri sull’A1 tra tifosi: fermati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelli. Tensione con gli ultras del Napoli

Tafferugli sull’A1 tra tifosi: fermati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelli. Alta tensione con gli ultras del Napoli

All’alba, la polizia ha intercettato ottanta tifosi laziali al casello di Monte Porzio Catone, poche ore dopo gli scontri avvenuti sull’A1 con alcuni ultras del Napoli. Una volta bloccati, i supporter sono stati identificati con il supporto della polizia scientifica. Durante le operazioni, da uno dei van diretti verso la barriera autostradale alcuni occupanti hanno tentato di disfarsi di oggetti atti a offendere e coltelli da cucina, gettandoli sul ciglio della strada. Tutto il materiale recuperato è stato immediatamente sequestrato.

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Roma, dopo gli scontri è stato attivato un piano operativo che ha permesso di monitorare gli spostamenti dei tifosi lungo la grande viabilità. Quando il gruppo si è diretto verso la barriera di Monte Porzio Catone, gli agenti sono intervenuti bloccandoli. Un altro gruppo di sostenitori biancocelesti, in viaggio su un pullman, è stato intercettato nella zona di Piazza Don Bosco: alcuni hanno tentato di eludere i controlli, ma sono stati rintracciati e trovati in possesso di taglierini e petardi. All’interno del mezzo sono stati inoltre scoperti caschi, aste e altro materiale, anch’esso sequestrato.

La Questura ha fatto sapere che la posizione di ciascun tifoso sarà attentamente valutata, anche alla luce della ricostruzione dettagliata del contatto avvenuto tra le due tifoserie. Gli accertamenti serviranno a definire eventuali comunicazioni all’Autorità giudiziaria e a stabilire l’adozione di provvedimenti come il Daspo. Lo riporta Calcio & Finanza.

