Juventus virtualmente campione d’Italia: ecco cosa manca

Juventus virtualmente campione d’Italia: bianconeri ad un passo dal settimo scudetto consecutivo, record di sempre per la Serie A. Gli ultimi sette giorni si sono rivelati decisivi per il destino del titolo: le due vittorie bianconere contro Inter e Bologna, la sconfitta con la Fiorentina e il pareggio con il Torino del Napoli. Attualmente la Vecchia Signora è solitaria in vetta con sei punti di vantaggio sui partenopei a due giornate dalla fine del campionato…

Il calendario sorriderebbe al Napoli, che dovrà affrontare Crotone (in casa) e Sampdoria (al Ferraris), con la Juventus che sarà ospite all’Olimpico della Roma e ospiterà nella 38esima giornata allo Stadium il Verona, già in Serie B (LEGGI ANCHE: IL MILAN SPEDISCE IL VERONA IN SERIE B), ma i bianconeri avranno bisogno di appena un punto per avere la matematica certezza di sollevare il settimo scudetto di fila. E, anche in caso di clamorosi flop in casa bianconera, il Napoli dovrà aggiustare una differenza reti di oltre 15 reti in due partite. Possiamo dirlo: Juventus virtualmente Tricolore…

