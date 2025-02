Zazzaroni sulla lotta Scudetto: «Sbalorditivo! Su quello scontro diretto prevedo un risultato importante, ma...» - Calcio News 24

Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che sarà lo scontro diretto per lo Scudetto

A Pressing, Zazzaroni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà la lotta Scudetto 2024 2025.

LE PAROLE – «Sono rimasto sorpreso dal secondo tempo. Il primo tempo era stato ottimo al di là dell’errore soprattutto di Rrahmani. Il problema serio sono le ultime quattro partite: il Napoli ha ottenuto 3 punti su 12 e deve ripartire, anche se resta in media Scudetto e per me non è assolutamente finita. Io non sono uno da 0-0, mai, ma non è decisivo lo scontro diretto con l’Inter».