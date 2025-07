Seattle Sounders-Columbus Crew: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Lumen Field va in scena la sfida di MLS Seattle Sounders-Columbus Crew: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Lumen Field di Seattle si giocherà la gara valevole per la 21° giornata di MLS tra Seattle Sounders-Columbus Crew, un incontro molto atteso da entrambe le tifoserie. Questa sfida rappresenta un momento importante della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti preziosi per migliorare la loro posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione ai playoff. I giocatori sono motivati e pronti a dare il massimo su un campo che promette spettacolo e grande agonismo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario esatto e dove sarà possibile seguire la partita in diretta, per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida.

Le probabili formazioni

Seattle Sounders (4-2-3-1): Frei; A. Roldan, Ragen, Bell, Nouhou; C. Roldan, Vargas; De la Vega, Rusnak, Kent; Ferreira. Allenatore: Schmetzer.

Columbus Crew: Bush; Moreira, Zawadzki, Cheberko; Herrera, Chambost, Nagbe, Jackson; Rossi, Gazdag; Russell-Rowe.

Le formazioni evidenziano come Seattle Sounders punti su un 4-2-3-1 bilanciato, con giocatori come C. Roldan e Ferreira pronti a fare la differenza in attacco. Columbus Crew risponde con un 4-4-2 più compatto, che sfrutta la qualità di Nagbe e Gazdag a centrocampo per creare occasioni. Sarà una sfida tattica intensa e combattuta.

Orario e dove vederla in tv

Seattle Sounders-Columbus Crew si gioca alle ore 23:00 di domenica 6 luglio per la ventunesima giornata di campionato americano. Verrà trasmessa in esclusiva su APPLE TV. Per vedere la partita in streaming, APPLE permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. La sfida si preannuncia equilibrata e avvincente, con entrambe le squadre pronte a lottare per punti fondamentali in ottica playoff. I tifosi possono aspettarsi una partita ricca di intensità e spettacolo, con il talento individuale e la strategia di squadra al centro del confronto.