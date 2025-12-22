Frey sulla Fiorentina: «Loro per sempre nel mio cuore! Io come uomo società? Penso che...» - Calcio News 24

Sebastian Frey ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale della Fiorentina. Il punto

Sebastian Frey torna a parlare di Fiorentina e lo fa per chiarire alcune voci che negli ultimi giorni avevano acceso l’entusiasmo – e la curiosità – della tifoseria viola. L’ex portiere francese, uno dei volti più amati della storia recente del club, ha voluto prendere posizione in maniera diretta, spiegando pubblicamente la sua situazione e smentendo le indiscrezioni su un possibile ritorno nello staff tecnico.

Attraverso un messaggio rivolto ai tifosi, Frey ha sottolineato come non ci sia mai stata alcuna proposta personale da parte sua per entrare nell’organigramma della Fiorentina, né tantomeno discussioni ufficiali per un suo coinvolgimento in ruoli tecnici. Un chiarimento netto, fatto con il rispetto e l’affetto che da sempre lo legano all’ambiente viola.

L’ex numero uno gigliato ha ribadito il profondo legame emotivo con la Fiorentina, parlando di un amore rimasto immutato nel tempo. Allo stesso tempo, però, ha spiegato che non fa parte del suo modo di essere proporsi per incarichi lavorativi: eventuali opportunità, se mai dovessero presentarsi, andrebbero valutate solo attraverso canali seri, concreti e nei tempi giusti. Un approccio misurato, che conferma lo stile e la personalità di Frey anche fuori dal campo.

Nel suo messaggio non manca un pensiero speciale per la tifoseria della Fiorentina, definita il vero motore della squadra. Frey ha espresso vicinanza e gratitudine verso i sostenitori viola, sottolineando quanto il loro calore e la loro passione rappresentino una forza fondamentale per il club.

Il cuore di Sebastian Frey resta dunque saldamente legato alla Fiorentina, anche senza un ruolo ufficiale. Un legame fatto di ricordi, emozioni e appartenenza, che continua a vivere attraverso il sostegno incondizionato e un messaggio chiaro: oggi come ieri, Forza Fiorentina.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A