Seedorf in un’intervista ha parlato della questione legata al rinnovo di Kessie con il Milan

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Clarence Seedorf ha parlato anche della situazione di Kessie con il Milan. Ecco le sue parole

LE PAROLE – «Ha il diritto di chiedere tutti i soldi che vuole, come il club ha il diritto di non accettare e mantenere la sua linea di equilibrio. Io credo che dovrebbe mettere al primo posto la carriera, poi cercare di ottenere il meglio anche da un punto di vista economico. Amo troppo lo sport per non dare senso alla professione, perché sia più lunga e più vincente possibile. Kessie ha fatto molto bene al Milan ma nel girone di Champions sono ultimi e non mi pare sia stato decisivo per vincere lo scudetto»