Seedorf: «Il Napoli merita di stare lì. La Juve può trovare le motivazioni giuste»

Clarence Seedorf, ex calciatore olandese, ha parlato della corsa Scudetto in Serie A a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Al ritorno in campo non immagino grossi stravolgimenti da effetto Mondiale. Il Napoli merita di stare lì in altro, ma ora la parte difficile è confermare la crescita e non rincorrere. Il Milan ha più abitudine a giocare partite importanti ed è solido. Leao? Sarei contento se continuasse coi rossoneri. Vorrei tornare ad allenare in Serie A e sono rimasto sorpreso di non aver ricevuto nessuna chiamata. La Juventus può trovare la motivazione da questa situazione societaria. Lautaro all’Inter ha quasi il peso di Messi in Nazionale. Lukaku ha sbagliato ad andar via».