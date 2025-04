Semifinale Champions League, Barcellona Inter trasmessa in chiaro sul NOVE? Ecco la decisione ufficiale!

Arriva l’ufficialità della notizia, Barcellona Inter, semifinale d’andata della Uefa Champiosn League sarà visibile in diretta sul NOVE, in chiaro, grazie all’accordo tra Amazon e Warner Bros.

LA NOTA UFFICIALE – «Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta sul NOVE la seminale d’andata di UEFA Champions League tra BARCELLONA e INTER, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire la supersfida in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21:00 eccezionalmente in chiaro sul NOVE. il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul Nove dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come “Montjuic”, di Barcellona. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. Anche la telecronaca e il post-partita di Prime Video saranno trasmessi in chiaro sul Nove»