Semplici: «Il Cagliari non ha paura. Joao Pedro, che qualità»

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni.

JOAO PEDRO – «Sapevo delle qualità del ragazzo. Oggi ha fatto una grandissima partita di sacrificio. Complimenti a tutti, prestazione di carattere contro una squadra come la Roma. 9 punti in tre partite ci portano a riemergere e lottare per il nostro obiettivo»

LA SCONFITTA DEL BENEVENTO – «Ovvio, bisogna guardare anche gli altri risultati. Sapevamo, dopo aver visto il risultato, di avere la possibilità di avvicinarci al treno giusto. Abbiamo sofferto da squadra, potevamo osare di più ma abbiamo avuto varie vicissitudini che comunque non ci hanno aiutato. Il cammino è lungo».

L’IMPRESA DI SEMPLICI – «La chiave? In questa squadra c’è tanta qualità che non è stata dimostrata. Quando siamo riusciti a incidere sull’aspetto mentale e morale, i ragazzi hanno tirato fuori tutto. Ci siamo, guardati, parlati e hanno recepito il mio messaggio. Il gruppo sta crescendo e si sta convincendo di questa nuova mentalità senza avere più paura».