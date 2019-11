Semplici sconsolato: «Ci gira tutto storto. Ecco cosa serve per salvarci»

Leonardo Semplici mastica amaro nel commentare la sconfitta rimediata dalla sua SPAL nei minuti finale contro la Samp

PARTITA – «La squadra ha fatto la partita, siamo migliorati sotto tanti aspetti cercando di creare situazioni pericolose ma non siamo riusciti a metterla in rete. Poi è arrivata la beffa. Le loro occasioni sono nate da errori nostri grossolani. Ci mettiamo in difficoltà da soli. Dobbiamo tenere duro e non farci abbattere, anche se è una sconfitta brutta. Non meritavamo di perdere. Rimbocchiamoci le mani e continuiamo a credere in quello che facciamo e in quelle che sono le nostre qualità, anche se non è facile».

STREFEZZA – «È un ragazzo che viene dalla Serie B, giocare col Napoli e con il Milan è difficile sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Oggi ha fatto una buona gara, ma è un ragazzo che deve crescere e migliorare sotto tanti aspetti, noi gliene stiamo dando la possibilità. Meritavamo tutto tranne che perdere. Valoti ha caratteristiche più offensivi, anche Moncini. Sono ragazzi a cui bisogna dare spazio, anche in partite importanti come queste. Magari non sempre verranno fuori le qualità che vengono fuori in allenamento, ma io le vedo».

SALVEZZA – «Per salvarci non dovremo pensare troppo alla classifica. Dobbiamo dare tutti di più a partire da me, che dovrò stare vicino ai ragazzi per raccogliere qualche punto in più“.»