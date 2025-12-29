Semplici: “Serie B avvincente. Lotta per la promozione apertissima. Secondo me sarà decisivo un fattore»

Semplici ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha analizzato la Serie B dicendo la sua su una lotta promozione avvincente

Leonardo Semplici, l’architetto del “miracolo SPAL” e profondo conoscitore delle dinamiche della Serie B, analizza una stagione cadetta mai così incerta. Con sette squadre racchiuse in un fazzoletto di punti, il tecnico toscano mette in guardia sulle insidie di un campionato che non concede distrazioni, premiando la programmazione e la solidità dei progetti tecnici rispetto ai soli investimenti economici. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport:



COME SI SPIEGA UNA VOLATA COSÌ ALLARGATA «Per gli investimenti di tante società. Chi è sceso dalla A come Monza e Venezia ha mantenuto l’intelaiatura, o chi come il Palermo sta facendo un lungo percorso. E poi ci sono le sorprese. Resta il fatto che il campionato è avvincente e tutti possono perdere contro tutti, e può capitare che qualcun lasci punti per strada. È la bellezza di un campionato che in Europa ha pochi eguali».

LA SQUADRA OLTRE LE ATTESE E QUELLA CHE AVREBBE POTUTO FARE DI PIÙ «Il Frosinone è una sorpresa, visto quello che aveva fatto la stagione scorsa e con pochi cambi: vuol dire che c’è grande programmazione, e Alvini propone bel calcio. Il Palermo invece sembrava dovesse piazzarsi davanti a tutti, per gli investimenti e per Inzaghi, invece dovrà sudarsela. E comunque mi aspettavo che anche l’Empoli potesse lottare per il vertice».



COSA POTRÀ SCIOGLIERE QUESTO GROVIGLIO «Non credo il mercato, che è importante ma non è mai determinante. Direi che conterà soprattutto la continuità: chi sarà più regolare nei risultati andrà in Serie A. Ma nessuno si staccherà nettamente».