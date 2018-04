Semplici: «Studio Conte e Spalletti, per la Spal perdo anche il sonno»

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole

Leonardo Semplici sta facendo di tutto per cercare di raggiungere la salvezza con la sua Spal. L’impresa avrebbe sicuramente dell’incredibile. Tuttavia i ferraresi occupano attualmente il quartultimo posto. Con cinque squadre in quattro punti e sette partite ancora da giocare tutto può ancora succedere. Lo sa bene l’allenatore della Spal, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato cosa significhi cercare di restare in Serie A.

Queste le sue parole: «Sofferenza è diventata la prima parola del mio vocabolario. Ci proviamo tutti insieme a restare in Serie A. Siamo piccoli ma sani». La società poi ha sempre difeso il suo tecnico anche quando le cose non erano facili, e Semplici ha molto apprezzato: «Solo così si resta in Serie A, remando tutti nella stessa direzione». Infine qualche parole sui suoi modelli: «Studio molto Conte e Spalletti, ma mi piace anche Jardel». Chissà che non possa trovare proprio qui li spunti giusti per salvare la sua Spal.