Semplici, terzo ko di fila per la Spal: «Siamo arrabbiati, bravo Paloschi»

Le parole di Semplici al termine del posticipo contro la Sampdoria: terzo ko consecutivo per la Spal ferma a 9 punti

Leonardo Semplici parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta esterna della Spal contro la Sampdoria per 2-1. Queste le sue parole: «La squadra ha dimostrato di essere in una condizione buona, peccato non aver portato punti a casa dopo la prestazione di questa sera. Ci siamo espressi bene in campo, l’arrabbiatura è abbastanza alta ma dobbiamo continuare a fare queste prestazioni per poter fare risultato. Bisogna alternare i giocatori, valutiamo insieme allo staff dei preparatori chi ha bisogno di riposo e ho 23 giocatori in rosa, giusto che i calciatori abbiano le loro chance».

Prosegue Semplici: «In cosa deve crescere la Spal? Volevamo palleggiare prendendoci qualche rischio, ma all’inizio del secondo tempo siamo stati remissivi e solo dopo il gol siamo riusciti fuori. Dovevamo farlo prima perché abbiamo le qualità per farlo, per questo c’è un rammarico ancora maggiore. Stiamo cercando di dare un’identità precisa alla squadra, i ragazzi stanno crescendo sotto tanti punti di vista e oggi la Spal ha fatto una partita bella nell’arco dei 90 minuti, dimostrando di essere sempre in partita e che oggi bisognava portare a casa qualche punto. Paloschi è un calciatore importante, io dò spazio a tutti perché per me sono 23 titolari e a seconda dei momenti cerco di mettere in campo la formazione migliore».