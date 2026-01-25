Senesi Juventus, primi passi concreti: incontro positivo e offerta sul tavolo per anticipare la concorrenza

Senesi Juventus, pressing dei bianconeri: colloquio costruttivo con l’agente e proposta pronta per il difensore

La Juventus sta programmando con largo anticipo le strategie per la prossima stagione, puntando con decisione sulle occasioni offerte dal mercato dei parametri zero per rinforzare la difesa. In questo scenario, la dirigenza bianconera avrebbe individuato il profilo ideale per elevare il livello del reparto senza dover investire sul cartellino. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il nome evidenziato in cima alla lista è quello di Marcos Senesi, centrale argentino del Bournemouth, apprezzato per solidità fisica, qualità tecnica e grande efficacia nel gioco aereo.

Secondo il quotidiano torinese, la Juventus avrebbe già mosso i primi passi concreti: nei giorni scorsi si sarebbe tenuto un incontro riservato con l’entourage del giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione, considerando che Senesi andrà in scadenza a fine stagione. Il percorso, però, non è privo di insidie. Le sue prestazioni in Premier League hanno attirato l’interesse di club di primissimo piano: Barcellona, Atletico Madrid e Manchester United sarebbero da tempo sulle sue tracce, pronte a inserirsi nella corsa.

Proprio per questo, alla Continassa si vuole accelerare. L’obiettivo è chiaro: trovare un’intesa prima che la concorrenza internazionale possa complicare tutto. La Juventus avrebbe già preparato un’offerta importante, un contratto quadriennale da circa 3 milioni di euro a stagione. Una proposta ritenuta adeguata per assicurarsi un difensore mancino affidabile, che potrebbe diventare un tassello prezioso anche per migliorare la costruzione dal basso, un aspetto particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti.

