Senesi Juve, Comolli ora spinge per il suo acquisto! I dettagli sulla prima offerta scritta e sul piano d’azione dei bianconeri per arrivare al difensore

La Juventus ha messo nel mirino Marcos Senesi per rinforzare la propria difesa nella prossima stagione. Il centrale argentino, classe 1997, attualmente in forza al Bournemouth, è uno dei nomi più caldi sul mercato, con diversi top club europei che hanno mostrato interesse. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora sta passando dalla fase di valutazione alla fase di azione per accelerare la trattativa e non lasciare spazio alla concorrenza.

Il piano della Juventus

Con il contratto di Senesi in scadenza con il Bournemouth, la Juventus è consapevole del rischio di un’asta internazionale per il difensore, con club come la Roma già pronti a farsi avanti. Per evitare che il prezzo lieviti, la società bianconera ha deciso di fare il primo passo con una proposta concreta. L’amministratore delegato Damien Comolli ha già recapitato la prima offerta scritta, cercando di guadagnare una posizione privilegiata e una sorta di “prelazione” rispetto alle altre squadre interessate.

Un’operazione che può rinforzare la difesa bianconera

Marcos Senesi, difensore mancino con esperienza internazionale, ha attirato l’attenzione della Juventus grazie alle sue prestazioni solide e alla sua versatilità. Il centrale della Nazionale argentina potrebbe formare una coppia di difesa di alto livello con Gleison Bremer, che ha ben figurato dal suo arrivo a Torino. Nonostante i primi sondaggi che avevano suscitato l’interesse del giocatore verso un possibile trasferimento a Torino, la Juventus è consapevole che la strada sarà lunga e che la concorrenza non si farà attendere.

Le prossime mosse sul mercato

Il calciomercato bianconero è già iniziato e, nelle prossime settimane, sarà fondamentale capire a quanto si alzerà la “soglia” per Senesi, considerando l’intensificarsi della concorrenza. Se la Juventus vuole davvero rinforzare la difesa con il centrale del Bournemouth, dovrà agire tempestivamente e decidere quanto puntare su di lui. Il futuro di Marcos Senesi alla Juventus sembra dunque essere una delle trattative più intriganti di questo inizio di mercato.