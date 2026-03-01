Senza Champions, alla Juve saltano tutti: Comolli in bilico

Dopo l’eliminazione ai playoff per mano del Galatasaray, molto dipenderà dalla partita di questa sera contro la Roma

Sono giorni molto delicati quelli che si stanno vivendo in casa Juventus. Dopo le tre sconfitte consecutive contro l’Inter di Cristian Chivu, il Galatasaray in Coppa e il Como di Cesc Fabregas nel weekend scorso, la squadra bianconera è tornata alla vittoria nel ritorno dei playoff di Champions League. Un 3-2 inutile per la squadra guidata in panchina da Luciano Spalletti, visto il 5-2 dell’andata contro Victor Osimhen e compagni, nonostante la grande rimonta che ha portato i turchi ai tempi supplementari. La stanchezza fisica per aver giocato tutto il secondo tempo in dieci per la contestatissima espulsione di Lloyd Kelly ha giocato un brutto scherzo nell’extra time.

Ma bisognerà ritrovare necessariamente la concentrazione questa sera allo stadio ‘Olimpico’ per il big match della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. La Roma di Gian Piero Gasperini è quarta in classifica con quattro punti di vantaggio, una nuova sconfitta per la Juve vorrebbe dire abbandonare quasi definitivamente la possibilità di approdare alla prossima edizione della Champions, vitale per le casse del club di Exor. Spalletti ha un unico risultato a disposizione, la vittoria contro la sua ex squadra per dare vigore e spinta nella corsa all’importante posizione in graduatoria.

Juventus, tutti sotto osservazione: può saltare anche Comolli

A fine stagione, poi, si tireranno le somme. Ma è chiaro che senza Champions, e i conseguenti introiti, le cose potrebbero decisamente cambiare, non solo per la guida tecnica e la rosa. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘La Gazzetta dello Sport’, anche la posizione dell’amministratore delegato Damien Comolli, arrivato l’estate scorsa, potrebbe essere messa in discussione. Al dirigente francese sarebbero imputate le operazioni sul mercato, tipo quella che ha portato Lois Openda a Torino, solo per citarne una. Così come la conferma, e il successivo esonero, di Igor Tudor. Dunque, alla Juventus sono tutti sotto osservazione: nessuno può ritenersi al sicuro.