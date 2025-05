Serafini: «Il Milan non ha una spina dorsale. Futuro? Ecco cosa dovrebbero fare tra DS e allenatore»

Le parole di Luca Serafini, noto giornalista, sulla stagione fallimentare del Milan e sul futuro del club rossonero. I dettagli

Luca Serafini ha parlato in esclusiva da Milannews24 della stagione dei rossoneri dopo la sconfitta in Coppa Italia.

Come dovrebbe muoversi ora il Milan dopo questa stagione?

«Il Milan dovrebbe muoversi con umiltà affidando finalmente le redini ad un uomo che sappia di calcio, a qualcuno che sa il mestiere e conosce il mercato. Non può essere un profilo sperimentale e giovane. Serve in panchina un allenatore di esperienza, navigato e con le idee chiare. E la stessa cosa deve valere per il DS. Entrambi devono godere di autonomia e devono essere difesi e supportati dalla società e questo mi sembra l’aspetto più delicato della questione».

Questione allenatore e DS: chi sono i tuoi preferiti?

«Io penso che gli unici due allenatori adatta alla situazione del Milan in questo momento siano Conte o Allegri. Per quanto riguarda il DS, il Milan deve scegliere l’eccellenza e l’eccellenza è Sartori. Ma so che non sarà così per nessuna delle due caselle. Ma la mia idea è questa».

